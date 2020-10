Pantone setzt Blutrot auf Menstruations-Tabus an

Wenn im Büro jemand nach einem Tampon fragt, dann erfolgt die Übergabe heimlich. Unterm Tisch. Oder von einer geschlossenen Faust in die andere wandernd. Wenn Bildagenturen Bilder zum Thema Periode produzieren, klebt Glitter an gut rasierten Oberschenkeln und blütenreinen Unterhosen. Optional spriessen Blümchen aus einer Menstruationstasse. Das, was tatsächlich passiert, soll keiner wissen. Will auch keiner wissen. Blut sieht eh keiner gern. Welches, das aus der Vagina tropft, schon gar nicht. Das Farb-Institut Pantone ist anderer Meinung und launcht zusammen mit dem schwedischen Healthcare-Brand Intimina einen neuen Rotton. Ein Blutrot namens «Period». In your face. Danke dafür.