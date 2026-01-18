Partnerschaft und Peinlichkeit

Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Es heisst zum Beispiel, dass ihr, wenn ihr einen Seich gemacht hab, euch entschuldigt, statt eurer Partnerin sagt, dass sie überreagiert. Das Problem ist nämlich der Seich, den ihr gemacht habt, und nicht ihre Reaktion darauf. Es bedeutet, dass, wenn eure Frau traurig oder sauer ist, folgende Sätze von euch tabu sind: «Das ist doch nicht schlimm» und «Also ich an deiner Stelle würde jetzt ...». Ihr dürft stattdessen eine Frage stellen: «Wie kann ich dir helfen?» Es bedeutet, dass ihr umgekehrt auch über eure Gefühle sprecht, statt sie im Bier oder im Job zu ertränken. Es bedeutet, dass ihr Kritik annehmen könnt, ohne hässig zu werden, und sie anbringt, ohne zu verletzen.