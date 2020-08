SCHLAFEN

Masseria Alchimia, Fasano

Die Luft flimmert, wenn man durch die schmale Allee auf das weiss getünchte Landhaus zusteuert. Betritt man das Anwesen, heissen einen violett-leuchtende Blüten, Zitronen- und Olivenbäume, ein zauberhafter Garten, von Palmen gesäumte Terrassen und eine Gastgeberin willkommen, die weiss, was der Designliebhaber will. In absolut privater Idylle und dennoch wenige Auto-Minuten von Fasano entfernt, hat Carolina Groszer ein strahlendes Bijou geschliffen, das Luxus und Tradition nicht besser vereinen könnte und Apartments in verschiedenen Preisklassen bietet. Die gebürtige Bernerin schüttelt stets einen Geheimtipp aus dem gut gekleideten Ärmel: an welchem Strand noch ein buntes Schirmchen zu ergattern ist und wo es sich am lauschigsten speist. Ausserdem weiss sie, wie man hippe Parties schmeisst. Die Autorin durfte einem 30. Geburtstag beiwohnen und hatte am nächsten Tag seliges Kopfbrummen. Wer also noch eine Hochzeitslocation sucht ... Chiama a Caroline!

masseria-alchimia.it