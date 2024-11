Schluss mit Perioden-Scham! Doch woher kommt er eigentlich?

Besonders in einigen Regionen Indiens werden Frauen nach wie vor für ihre Regelblutung diskriminiert. Hygieneartikel wie Binden oder Tampons gibt es dort nicht. Zur Schule/Arbeit zu gehen oder einen, für unsere Verhältnisse «normalen Alltag» zu führen, ist für die Inderinnen so schlichtweg unmöglich. Die Netflix-Doku «Period. End of Sentence.» (auf Deutsch «Stigma Monatsblutung») beschäftigt sich genau mit dieser Misere. Junge Frauen nahe Delhi werden während des 25-minütigen Films begleitet, wie sie, dank der Hilfe eines indischen Ingenieurs, endlich eigenständig Damenbinden herstellen können. Die bewegende Doku räumte jetzt sogar einen Oscar ab, sie kommt an – in der westlichen Welt. Aber auch in Indien sorgte der Film für Diskussionen und trägt endlich zum Fortschritt der Aufklärung bei. Das zugehörige Projekt zum Film – The Pad Project – erntet fortlaufend Spenden und ist bereits heute ein Riesenerfolg.