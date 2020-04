Jeder von uns nimmt pro Woche etwa fünf Gramm Mikroplastik über Luft, Wasser und Nahrung auf. Das entspricht in etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. Irgendwie keine so geile Vorstellung – vor allem bei 52 Wochen pro Jahr. Damit sich etwas ändert, gilt für uns alle, Abfall zu vermeiden, wo es nur geht. Zum Beispiel in der Küche: mit Bienenwachstüchern.