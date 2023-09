Mit Zitronen den Backofen reinigen

Backofen im Nu sauber kriegen

Dazu brauchen wir ein bis zwei Zitronen, ein ofenfestes Gefäss und einen halben Liter Wasser. Die Zitronen auspressen und mit dem Wasser in das Gefäss geben. Auf besonders hartnäckige Fettkrusten im Ofen direkt ein paar Tropfen Zitronensaft träufeln. Die ofenfeste Form dann auf das Gitter im Backofen stellen, den Ofen auf 120 Grad erhitzen (am besten Umluft) und so lange warten, bis das Wasser in der Schale verdampft ist. Das Geheimnis? Der Wasserdampf verteilt die Säure der Zitronen im ganzen Backofen. Dann den Backofen abstellen und ca. 10 Minuten bei geschlossener Tür etwas abkühlen lassen. Jetzt mit einem feuchten Schwamm die Verschmutzungen lösen und mit einem trockenen Tuch nachpolieren. Der Backofen wird wieder glänzen – und vor allem nicht nach chemischen Mitteln, sondern gut und frisch riechen.