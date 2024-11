Mit Zimmerpflanzen ist das so eine Sache. Sie machen unsere Wohnungen gemütlicher, hellen besonders an grauen Wintertagen die Stimmung auf und sorgen für saubere Luft. Aber da gibt es noch die Kehrseite der Medaille: Gerade im Winter scheinen unsere Pflanzen besonders empfindlich zu sein. Wahlweise vertrocknen oder verfaulen sie, sobald wir die Heizung anstellen – was wiederum nicht besonders förderlich für die gedrückte Winterlaune ist. Was also tun, um auch weiterhin Freude an unseren grünen Mitbewohnern zu haben? Wir haben mit Saskia Sonderer gesprochen, Expertin für Zimmerpflanzen im Gartencenter Hauenstein in Zürich, und die wichtigsten Fragen geklärt.