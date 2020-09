Sommersachen richtig einlagern: So gehts

2. Hängen oder legen

Alles sauber und trocken? Weiter gehts: Verstaut eure Kleidung standesgemäss im Keller oder auf dem Estrich. Heisst: Eruieren, was gehängt und was gelegt werden will. Stretch-Stoffe und leichte Strickteilchen zum Beispiel verlieren an Form, wenn sie zu lange an einem Bügel baumeln. Blusen können durch selbigen an den Schultern unschön ausbeulen. Denim dagegen hängt lieber, da es sonst an den gefalteten Stellen fiese Knicke und Linien in der Färbung entwickelt.

Investiert also in ein paar anständige Hosen- und Rockbügel, Seidenpapier (zum Trennen der zusammengelegten Teile) und Kleidersäcke. Und …