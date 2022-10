Bei einem flächendeckenden Stromausfall kann die überlebenswichtige Infrastruktur wegfallen. So kann es etwa zu Störungen bei der Versorgung mit Leitungswasser kommen, die Heizungen bleiben kalt und in der Küche springt der Herd nicht mehr an. An Tankstellen gibt es keinen Treibstoff mehr. Mobiles Netz, Festnetz und Internet fallen aus, Supermarktkassen funktionieren nicht mehr, ebenso Kühlschränke und -truhen. Geldautomaten spucken kein Bargeld mehr aus, Züge und U-Bahnen stehen still, Aufzüge bleiben stecken. Wie kann man sich auf einen solchen Stromausfall vorbereiten und was ist zu tun, wenn das Licht ausbleibt?