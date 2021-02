Wenn ich langlaufe, dann gern im Schrittempo und bergab Schuss in professioneller Hocke – und wehe da ist ein Makel in der Spur. Ich möchte sicher und smooth durch die Loipe brettern. Am Flumserberg zwischen Zürich und Chur lässt es sich bequem Langlaufschritt für Langlaufschritt durch die tiefverschneite Winterlandschaft gleiten. Jeder so steil und anspruchsvoll wie er mag, jeder in seinem Tempo. Mit den sieben Churfirsten, die über einem thronen, und dem Walensee zu Füssen, schlappt es sich ganz herrlich durch die 20km Loipen.

Linda Leitner, Leitung Mode