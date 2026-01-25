Vier Tricks gegen filzige Winterhaare

Tipp 1: Vorpflegen

Trockene Haare verfilzen logischerweise viel schneller als die ausreichend gepflegte Seidenmähne. Also: Unbedingt nach jeder Wäsche an den Conditioner denken und dem strapazierten Haar im Winter öfter mal eine feuchtigkeitsspendende Maske gönnen. Auch Öle und Leave-in Conditioner machen sich im Anti-Knoten-Kampf bezahlt. Noch dazu hilft, klar, Haare kämmen. Vor dem Rausgehen mit Schal die Strähnen noch mal vorbeugend in Reih und Glied bringen (zum Beispiel mit einem Tangle Teezer). Vorsicht ist ja bekanntermassen besser als Nachsicht.