Warum ihr für den Frühlingsputz nur Essig braucht

Einfach selber mischen

Essig wird aus Essigsäure hergestellt. Das macht ihn zu einem natürlichen Desinfektionsmittel für viele Keime, unter anderem Salmonellen. Die Flüssigkeit eignet sich zur Reinigung von Oberflächen, Geräten und Armaturen im Badezimmer – darf aber nicht unverdünnt verwendet werden. Das kann Naturstein und Holz beschädigen. Ein Mix aus Essig und Wasser eignet sich für die meisten Reinigungen am besten. Der beissende Geruch verflüchtigt sich übrigens schneller, als man denkt. Wer dennoch kein Fan vom Duft ist, kann Zitronenschalen oder ätherische Öle hinzufügen.