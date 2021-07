Blendend und künstlich versus nahbar und authentisch

Ansonsten blieb die Tür immer nur so weit geöffnet, dass zwar ein blendendes, aber ganz künstliches Licht durch den Spalt zu uns dringen konnte. Das entspricht überhaupt nicht dem, was man via Social Media präsentieren sollte. Da muss es spontan zu und her gehen, authentisch – zumindest scheinbar. Ganz privat, dass man beinahe denken könnte, man sei dabei. Und ein solcher Online-Auftritt braucht ein passendes Gesicht.