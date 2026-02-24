Was hilft bei einer Müffel-Waschmaschine?

Wie oft sollen wir sie reinigen?

Spätestens, wenn die Kleidung nicht mehr gut duftet, wenn man sie gewaschen hat. Dann mal drüber nachdenken. Zumindest einmal im Monat sollte man ein Hygieneprogramm ohne Inhalt durchlaufen lassen (Kochwäscheprogramm), sodass Fremdkörper und Keime in der Waschtrommel beseitigt werden. Um die Schimmelbildung zu verhindern, sollte man nach jedem Waschgang die Tür und das Waschmittelfach offen lassen. Und manuell empfiehlt sich, einmal im Monat das Flusensieb und die Gummidichtung mit einem Tuch und Essig von Verschmutzungen zu befreien. Ebenfalls, um Schimmel vorzubeugen.