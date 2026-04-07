Was hilft gegen die Teppich-Stolperfalle?

Teppiche sind wieder total angesagt. Vor allem auf Stein- und Betonböden, aber auch auf dem Parkett verbreiten sie Gemütlichkeit. So machen sie vor dem Sofa, unterm Tisch oder Bett, selbst in der Küche ausgelegt, jeden Raum zur Wohlfühloase. Doch nicht immer liegen Teppiche schön flach auf dem Boden. Um Wellen und Falten aus Baum- oder Schurwolle gerade zu ziehen, hilft meistens Nässe oder Wärme. Doch manchmal ist es wie verhext und Eselsohren wollen sich einfach nicht hinlegen. Selbst, wenn die Teppichecke tagelang mit Büchern oder Pfannen beschwert wird. Kaum wird das Gewicht entfernt, rollt sich die Ecke wieder hoch.
Der Super-Tipp
Die hochgerollte Ecke muss aber nicht sein. Wir haben nämlich den genialen Teppich-Tipp für unästhetische Eselsohren: Auf die hochstehende Ecke ein Glas oder eine Karaffe stellen und drumherum ein paar Eiswürfel geben. Das Eis schmelzen lassen und alles über Nacht oder noch besser 24 Stunden stehen lassen. Dann das Glas oder die Karaffe entfernen – und der Teppich ist glatt!