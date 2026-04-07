Was hilft gegen die Teppich-Stolperfalle?

Teppiche sind wieder total angesagt. Vor allem auf Stein- und Betonböden, aber auch auf dem Parkett verbreiten sie Gemütlichkeit. So machen sie vor dem Sofa, unterm Tisch oder Bett, selbst in der Küche ausgelegt, jeden Raum zur Wohlfühloase. Doch nicht immer liegen Teppiche schön flach auf dem Boden. Um Wellen und Falten aus Baum- oder Schurwolle gerade zu ziehen, hilft meistens Nässe oder Wärme. Doch manchmal ist es wie verhext und Eselsohren wollen sich einfach nicht hinlegen. Selbst, wenn die Teppichecke tagelang mit Büchern oder Pfannen beschwert wird. Kaum wird das Gewicht entfernt, rollt sich die Ecke wieder hoch.