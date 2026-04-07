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Teppich-Tipp

Was hilft gegen die Teppich-Stolperfalle?

Eselsohren im Teppich können gefährliche Stolperfallen sein. Wir haben den super Trick, wie man die Ecke flach kriegt. Was es dafür braucht? Ein Glas – und Eiswürfel.

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Wellen und Eselsohren in ausgelegten Teppichen sind unschön – und gefährlich.

Getty Images

Teppiche sind wieder total angesagt. Vor allem auf Stein- und Betonböden, aber auch auf dem Parkett verbreiten sie Gemütlichkeit. So machen sie vor dem Sofa, unterm Tisch oder Bett, selbst in der Küche ausgelegt, jeden Raum zur Wohlfühloase. Doch nicht immer liegen Teppiche schön flach auf dem Boden. Um Wellen und Falten aus Baum- oder Schurwolle gerade zu ziehen, hilft meistens Nässe oder Wärme. Doch manchmal ist es wie verhext und Eselsohren wollen sich einfach nicht hinlegen. Selbst, wenn die Teppichecke tagelang mit Büchern oder Pfannen beschwert wird. Kaum wird das Gewicht entfernt, rollt sich die Ecke wieder hoch. 

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Stolpergefahr: Eselsohren in Teppichen sind ganz schön lästig.

HO

Der Super-Tipp

Die hochgerollte Ecke muss aber nicht sein. Wir haben nämlich den genialen Teppich-Tipp für unästhetische Eselsohren: Auf die hochstehende Ecke ein Glas oder eine Karaffe stellen und drumherum ein paar Eiswürfel geben. Das Eis schmelzen lassen und alles über Nacht oder noch besser 24 Stunden stehen lassen. Dann das Glas oder die Karaffe entfernen – und der Teppich ist glatt! 

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Das Eis schmelzen lassen und alles 24 Stunden stehen lassen. 

HO
Von Style vor 1 Stunde
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