Vier Sparschäler, zwei Dosenöffner und zwei Waffeleisen? Braucht niemand. Alles, was doppelt oder mehrfach vorhanden ist, kann weg. Am besten sucht man sich dort sein Lieblingsgerät aus und verschenkt die anderen. Und wenn der Spätzlimacher schon seit mehreren Jahren nicht mehr in Gebrauch ist, hat er nichts mehr in eurer Küche verloren. Unser Tipp, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, verraten wir euch als kleinen Bonus ganz zum Schluss.