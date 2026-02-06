Was verrät die Haarlänge über euch?

Kurzes Haar

Frauen mit kurzen Haaren haben nichts zu verbergen – zumindest nicht äusserlich. Die nämlich können sich nicht hinter langen Haaren verstecken und sind deswegen sehr selbstsicher. Ausserdem sind sie aktiv, kontaktfreudig und immer unterwegs. Der zeitsparende Haarschnitt, der innerhalb weniger Sekunden ready für den Tag ist, passt also perfekt. Und: Man sollte es eigentlich gar nicht mehr erwähnen müssen, aber Frauen mit kurzen Haaren setzen ein Zeichen. Nämlich das, dass alte Regeln gebrochen werden können/müssen/sollten und nicht nur Männer mit Kurzhaarschnitt gut aussehen.