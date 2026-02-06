Teilen

  Was verrät die Haarlänge über euch?
Haarige Sache

Was verrät die Haarlänge über euch?

Ob kurz oder lang: Eure Haare sagen mehr über euren Charakter aus, als ihr denkt. Alle Blicke auf sich ziehen oder lieber verstecken? Entscheidungsfreudig oder nicht? Eure Mähne verrät es uns!

Ob lang oder kurz, die Haarlänge entscheidet angeblich über den Charakter.

Unsplash/Jessie Dee Dabrowski

So richtig hart durchgreifen wollte wohl schon jede von uns mal: Sollen wir an der langen Mähne festhalten oder wollen wir eine Veränderung? Wachsen lassen oder abschneiden? Wer weiss das schon.

Fest steht: Je nach Laune, Gefühl und Charakter entscheiden wir uns für einen bestimmten Look. Es ist also keine Überraschung, dass unser Haar vieles über unsere Persönlichkeit aussagt. Glaubt ihr nicht? Dann mal aufgepasst!

Kurzes Haar

Frauen mit kurzen Haaren haben nichts zu verbergen – zumindest nicht äusserlich. Die nämlich können sich nicht hinter langen Haaren verstecken und sind deswegen sehr selbstsicher. Ausserdem sind sie aktiv, kontaktfreudig und immer unterwegs. Der zeitsparende Haarschnitt, der innerhalb weniger Sekunden ready für den Tag ist, passt also perfekt. Und: Man sollte es eigentlich gar nicht mehr erwähnen müssen, aber Frauen mit kurzen Haaren setzen ein Zeichen. Nämlich das, dass alte Regeln gebrochen werden können/müssen/sollten und nicht nur Männer mit Kurzhaarschnitt gut aussehen.

PARIS, FRANCE - JULY 04: Cara Delevingne attends the Chanel Haute Couture Fall/Winter 2017-2018 show as part of Haute Couture Paris Fashion Week on July 4, 2017 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Ein Kurzhaarschnitt wie der von Cara Delevingne ist unkompliziert und frisch.

Getty Images

Die Bob-Frisur

Der Bob ist inzwischen der absolute Liebling unter den Frisuren. Mit ihm setzt ihr ein trendbewusstes, cooles Statement, denn er kombiniert den Boyfriend-Look mit einem Hauch von Feminismus (siehe Kurzhaarschnitt). Warum die Frisur so beliebt ist? Sie ist zeitlos, kann aber mit Hilfe von Haargummis, Klammern und geschickten Handgriffen aktuellen Trends und Vorlieben angepasst werden. Deswegen sind Bob-Trägerinnen besonders zielstrebig und spontan, aber auch bodenständig und zuverlässig – quasi die perfekte Shopping-Begleitung.

NEW YORK, NY - JULY 26: Dua Lipa is seen in Midtown on July 26, 2018 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)

Ein Bob wie der von Dua Lipa ist nach wie vor die Trendfrisur schlechthin.

GC Images

Schulterlanges Haar

Schulterlang bedeutet weder lang noch kurz – Entscheidungen sind also nicht wirklich euer Freund, wenn eure Haarenden sanft aufliegen. Ihr mögt den kompromissreichen Mittelweg und wollt deshalb immer allen alles recht machen. Allerdings seid ihr auch für jeden Spass zu haben und sehr fürsorglich. 

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 18: Alexa Chung attends the Charles Finch x CHANEL Pre-BAFTA Dinner at 5 Hertford Street on February 18, 2023 in London, England. (Photo by Mike Marsland/WireImage)

Menschen mit schulterlangem Haar suchen stets die goldene Mitte. Alexa Chung dann wohl auch.

Mike Marsland/WireImage

Langes Rapunzelhaar

Klassisch, perfekt, feminin: Wer langes Haar trägt, der will es auch immer schön glänzend haben. Ihr kleinen Rapunzel seid anspruchsvoll und steckt deshalb auch viel Zeit in die Dinge, die euch wichtig sind. Das Wichtigste? Treue. Ihr tragt den Look schon jahrelang mit euch rum und seht deshalb auch keinen Grund darin, warum ein Bob-Trend euch die Mähne kosten sollte.

 

Dieser Artikel wurde erstmals am 25.8.2025 veröffentlicht. 

NEW YORK, NEW YORK - JULY 19: Emily Ratajkowski is seen on July 19, 2023 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)

Lange Haare wie bei Emily Ratajkowski deuten auf eine organisierte und sehr strukturierte Lebensweise hin.

GC Images
Von Style vor 7 Minuten
#haare
#frisur
#Beauty
#Charakter
#Haar
#Schönheit
