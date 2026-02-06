Was verrät die Haarlänge über euch?

So richtig hart durchgreifen wollte wohl schon jede von uns mal: Sollen wir an der langen Mähne festhalten oder wollen wir eine Veränderung? Wachsen lassen oder abschneiden? Wer weiss das schon.
Fest steht: Je nach Laune, Gefühl und Charakter entscheiden wir uns für einen bestimmten Look. Es ist also keine Überraschung, dass unser Haar vieles über unsere Persönlichkeit aussagt. Glaubt ihr nicht? Dann mal aufgepasst!
Kurzes Haar
Frauen mit kurzen Haaren haben nichts zu verbergen – zumindest nicht äusserlich. Die nämlich können sich nicht hinter langen Haaren verstecken und sind deswegen sehr selbstsicher. Ausserdem sind sie aktiv, kontaktfreudig und immer unterwegs. Der zeitsparende Haarschnitt, der innerhalb weniger Sekunden ready für den Tag ist, passt also perfekt. Und: Man sollte es eigentlich gar nicht mehr erwähnen müssen, aber Frauen mit kurzen Haaren setzen ein Zeichen. Nämlich das, dass alte Regeln gebrochen werden können/müssen/sollten und nicht nur Männer mit Kurzhaarschnitt gut aussehen.
Die Bob-Frisur
Der Bob ist inzwischen der absolute Liebling unter den Frisuren. Mit ihm setzt ihr ein trendbewusstes, cooles Statement, denn er kombiniert den Boyfriend-Look mit einem Hauch von Feminismus (siehe Kurzhaarschnitt). Warum die Frisur so beliebt ist? Sie ist zeitlos, kann aber mit Hilfe von Haargummis, Klammern und geschickten Handgriffen aktuellen Trends und Vorlieben angepasst werden. Deswegen sind Bob-Trägerinnen besonders zielstrebig und spontan, aber auch bodenständig und zuverlässig – quasi die perfekte Shopping-Begleitung.
Schulterlanges Haar
Schulterlang bedeutet weder lang noch kurz – Entscheidungen sind also nicht wirklich euer Freund, wenn eure Haarenden sanft aufliegen. Ihr mögt den kompromissreichen Mittelweg und wollt deshalb immer allen alles recht machen. Allerdings seid ihr auch für jeden Spass zu haben und sehr fürsorglich.
Langes Rapunzelhaar
Klassisch, perfekt, feminin: Wer langes Haar trägt, der will es auch immer schön glänzend haben. Ihr kleinen Rapunzel seid anspruchsvoll und steckt deshalb auch viel Zeit in die Dinge, die euch wichtig sind. Das Wichtigste? Treue. Ihr tragt den Look schon jahrelang mit euch rum und seht deshalb auch keinen Grund darin, warum ein Bob-Trend euch die Mähne kosten sollte.
Dieser Artikel wurde erstmals am 25.8.2025 veröffentlicht.