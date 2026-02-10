Weche 10 Dinge machen uns alt?

1. Stress

Auf der Arbeit mal wieder den ganzen Schreibtisch voll liegen oder privat viel zu viel um die Ohren? Das fördert nicht nur die Gewichtszunahme, sondern auch den Alterungsprozess der Haut. 2010 fanden Wissenschaftler der University of San Francisco heraus, dass Stress einen erheblichen Einfluss auf die Länge der Telomere hat. Diese umschliessen die DNA-Stränge im Körper und sind für die Ausführung der Zellteilung mitverantwortlich. Wenn sich die Zellen aufgrund zu kurzer Telomere nicht mehr teilen können, führt das zu einem Nachlass des Denkvermögens, der Sehkraft und der Muskeln. Zudem bilden sich über die Zeit gemeine, tiefe Falten.