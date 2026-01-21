Weshalb stinkt die frisch gewaschene Wäsche?

Bakterien auf den Handtüchern

1. Die Handtücher immer richtig trocknen lassen

Das gilt für vor und nach der Wäsche! Wer seine Handtücher noch nass in den Wäschekorb wirft und dort (im wahrsten Sinne des Wortes) lange rumgammeln lässt, bevor sie in die Maschine wandern, der darf sich über üble Gerüche nicht wundern. Auf feuchten Textilien fühlen sich Bakterien und Keime nämlich pudelwohl.

Genau deshalb gehören Handtücher auch erst zurück in den Schrank, wenn sie auf der Leine vollends getrocknet sind.

Im Bad selbst können Badetücher auf Stangen schneller und besser trocken als am Haken. Achtet darauf, dass sie auch hier nicht zu lange feucht vor sich hin gammeln.