Es gibt doch immer diese eine Person beim Grillen oder Bröötle, die für das Feuer zuständig ist. Allen ist klar: Sie weiss was zu tun ist und es kommt gut. Ist ja auch okay so. Aber was passiert, wenn der/die Feuerchef*in mal nicht dabei ist? Gibt es dann einfach kaltes Essen? Aus eigener Erfahrung kann ich verraten: Plötzlich steht ihr vor der leeren Feuerschale und alle erwarten, dass ihr das jetzt übernehmt. Öhm, okay? Ich, 22, verloren neben dem Holz, Feuerzeug in der Hand und noch nie in meinem Leben ein richtiges Lagerfeuer gemacht. Help?