Keimschleuder Putzlappen

Schwammtücher

Oft sind sie nur kurz in Gebrauch, was leider nicht sehr umweltfreundlich ist. Wer trotzdem nicht auf die Wegwerflappen verzichten möchte, kann ihr Leben mit folgendem Trick verlängern: Einfach ab und zu in etwas Essig baden und gut auswringen. Kurz vor dem Entsorgen kann man sie noch einmal im Bad einsetzen, zum Beispiel um die Toilette zu putzen.