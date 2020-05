Wie oft sollten wir unsere Jogginghose wechseln?

Mit dem Waschen ist das so ein Ding: Mal davon abgesehen, dass es nervig ist, alle paar Stunden in den Wäschekeller zu laufen (ja, #firstworldproblems), sagen uns mehr und mehr Designer, dass wir das ruhig einmal öfter sein lassen sollten. Stella McCartney zum Beispiel. Das ist eigentlich super: Es ist gut für die Umwelt und spart an ekligem Weichspüler, den wir ohnehin lieber weglassen sollten. Aber es verunsichert auch. Denn momentan ist es doch so: Während uns klar ist, dass eine fleckenfreie Jeans nach einem normalen Arbeitstag nicht gerade einer Grundreinigung unterzogen werden muss, tragen wir die Jogginghose im Home Office nicht nur harmlose acht bis neun Stunden. Sondern eher so All. Day. Long.