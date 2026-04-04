Wie Oldtimer zu Supersportwagen werden

Genau dieser Giulia nimmt sich nun der italienische Kleinsthersteller Totem an. Man muss einen solchen Alfa Romeo mitbringen, dann verwandelt die Firma diesen in einen hochmodernen Supersportler; vom Original bleibt nur die Spritzwand zwischen Motor- und Innenraum übrig, dazu noch die Chassisnummer. Der Unterbau besteht neu aus Kohlefaser, auch die Karosserie wird aus diesem teuren, aber auch leichten Material geformt, das Fahrwerk etwa mit Rennbremsen von Brembo angepasst. Und das braucht es auch, man kann den alten, neuen Alfa bei Totem mit bis zu 810 PS starken Benzinermotoren bestellen. Oder als Elektro-Auto mit fast 600 PS. Von aussen wirkt die Neuinterpretation wie eine Giulia GTA auf Steroiden, doch die ursprüngliche Form, der klassische Entwurf von Giugiaro ist auf den ersten Blick erkennbar. Und sorgt nicht nur bei den aktuell etwas geplagten Alfisti für Schnappatmung. Die hat man dann wohl auch, wenn man die Rechnung erhält: Unter einer halben Million Schweizer Franken geht bei Totem gar nichts.

Das Geschäft läuft bestens bei den Italienern – solch ein Restomod, also ein altes Auto mit moderner Technik, gilt in Kreisen mit entsprechendem Geld als schick. Es sind aber weniger die älteren Herren, die sich solch einen Totem leisten, die Kundschaft ist deutlich jünger als der Alfa, der nur bis 1975 gebaut wurde. Die Mode für diese neu interpretierten Klassiker schwappte erst vor einigen Jahren aus den USA nach Europa, ennet dem Teich wird schon seit Jahrzehnten so ziemlich alles umgebaut, was fährt. Da erhalten alte Geländewagen wie ein Toyota Land Cruiser auch einmal einen Motor aus einer Corvette. Was jedoch die Italiener machen, ist schon deutlich wertvoller als das amerikanische Gebastel. Schönstes Beispiel dafür: Die Fahrzeuge von Kimera, moderne Interpretationen des legendären Lancia 037 Rally, alles feinste Handarbeit, edle Materialien, höchste Qualität. Und so unfassbar schnell wie teuer. Nach oben sind die Schleusen sowieso offen, etwa bei Eccentrica.