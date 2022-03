Wie sich der Klimawandel auf die Gartenarbeit auswirkt

Was müssen Gärtner beachten, damit sich Bienen, Vögel und Insekten im Garten wohlfühlen?

Ungefüllte Blüten bieten deutlich mehr Pollen und Nektar als gefüllte, bei denen sich die Staubgefässe zu Blütenblättern umgewandelt haben. Viele verschiedene Pflanzenarten im Garten ziehen unterschiedliche Tiere an und es sollte immer etwas blühen, vom Frühling bis in den Herbst. Vögel brauchen Nahrungsquellen, am besten Wildsträucher mit Früchten, die auch gleich als Unterschlupf und Brutplatz dienen.