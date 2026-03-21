Wie solltet ihr eure Dessous waschen?

Modedesignerin Stella McCartney ist eine Pionierin der nachhaltigen Mode. Nachhaltige Verarbeitung, nachhaltige Produktion – und so weiter. Darum wird sie es wissen, wenn sie (wie gesehen bei The Guardian) sagt: «Ich bin kein Fan davon, meinen BH zu waschen.» Immerhin spricht da jahrelange Erfahrung im Modebusiness und damit mit Mode aus ihr. Also erhören wir sie, wenn sie sagt: «Grundsätzlich gilt: Nicht reinigen, solange es nicht absolut notwendig ist. Ich habe nicht einmal meinen BH jeden Tag gewechselt.»