Kommen wir nun zur eigentlichen Problemstelle: den filigranen Gittern, in denen sich Schmalz, Hautschüppchen und sonstiger Dreck so gern ansammelt und festsetzt. Ideal, um diese Spots zu reinigen, ist ein Stückchen Klebeknete. Die ist – wie ihr Name schon vermuten lässt – klebrig, hinterlässt dabei aber selbst keine Rückstände. Wie ein kleiner Schmutzmagnet quasi. Drückt das Stück Knete so oft vorsichtig in die Öffnungen, bis sie aussehen wie neu.

Ins Case gerieselter Dreck kann ebenfalls mit der klebrigen Masse rausgefischt werden. Wer keine zur Hand hat, kann sich aus einem mit Maler-Klebeband umwickeltem Stäbchen ein alternatives Werkzeug basteln.