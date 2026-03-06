Wie vermeidet man Kleider-Reinigungsfehler?

6. Sportswear gleich in die Wäschewanne werfen

Es ist verlockend und erscheint irgendwie auch sinnvoll: Nach dem anstrengenden Workout wandern die verschwitzten Sportklamotten schnurstracks ab in den Waschkorb mit dreckigen Klamotten. Das Problem: Bis zum nächsten Waschgang dauert es meist noch ein paar Tage. So hat die feuchte Kleidung eingesperrt im Korb Zeit, einen fiesen Modergeruch zu entwickeln, der nur schwer wieder zu entfernen ist. Besser: Die Kleidung nach dem Tragen trocknen lassen und erst dann zur restlichen Wäsche legen.