Wie wird das Backblech im Nu sauber?

Statt das Backblech nach jedem Gebrauch zu reinigen – zum Schutz haben wir ja Backpapier verwendet –, zögern wir diese leidige Hausarbeit gerne heraus. Und zwar so lange, bis es zu spät ist. Denn mit jedem zusätzlichen Backen brennen Fettflecken und verkrustete Teigreste immer mehr ins Blech ein. Abgesehen davon passt es ja nicht mal ins Spülbecken, was das Ganze zusätzlich erschwert. Die Folge: Die halbe Küche steht unter Wasser. Doch das muss nicht zwingend sein: dank dieses genialen Putzhacks.