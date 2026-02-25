Auf in den sanften Hausmittel-Kampf: mit Backpulver

Wir wissen jetzt: Feuchtigkeit und Staub sind der natürliche Feind der Silikonfuge. Schimmelsporen haben sie zum Fressen gerne und legen sich gerne mit ihnen nieder. Wenn alles Vorbeugen nichts hilft, kommt der Hausmittel-Held Backpulver ins Spiel. Das hat fast jeder im Küchenschrank und kann bei leichtem Schimmelbefall aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung durchaus effektiv sein.

Wie viel Backpulver man braucht, hängt von der Länge der befallenen Fugen und dem Ausmass des Schimmelbefalls ab. Generell gilt: Das Backpulver mit Wasser zu einem dicken, aber glatten Brei verrühren und die schimmelbefallene Silikonfuge mit einer ausrangierten Zahnbürste bestreichen – bei Härtefällen darf auch gerne geschrubbt werden. Die Backpulver-Paste dann etwa eine Stunde einwirken lassen, ohne dass sie komplett eintrocknet. Droht das zu passieren, den Tatort vor Ende der Einwirkungszeit nochmal mit etwas Wasser benetzen. Ist die Zeit abgelaufen, Backpulver mit einem nassen Tuch abnehmen und die Fuge mit einem Baumwolltuch trocknen.