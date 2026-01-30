Wo stecken die Schmutzherde in eurer Wohnung?

1. Küchenschwamm

Er macht, dass Pfannen und Schüsseln wieder sauber werden, aber selber ist der Küchenschwamm ein kleiner Schmutzfink. Bakterien fühlen sich in und auf ihm pudelwohl, weil ihnen die Kombination aus Essensresten und dem feucht-warmen Klima die ideale Grundlage bietet, sich zu vermehren. Also wartet nicht, bis der Schwamm fast auseinander fällt, sondern tauscht ihn jede Woche (oder wenn ihr nur selten mit der Hand spült, alle zwei Wochen) durch einen neuen aus.