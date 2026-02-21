Wie eklig sind wir wirklich?

Ach, alles halb so wild. Es ist Schweiss (und vielleicht ein bisschen Sabber), der die gelben Ränder auf den Stoff zeichnet. Wer jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich währenddessen Antitranspirant unter die Achseln rollt, dem sei gesagt: Dass wir in der Nacht schwitzen, ist ganz normal. Das passiert den Besten. In gewissen Mengen. Der dabei freigesetzte Harnstoff, der sich später in Ammoniak umwandelt, zaubert die Flecken auf Kopfkissen und Decke. Lustig daran ist aber, dass das tatsächlich erst dann auffällt, wenn der Bettbezug gewechselt wird.