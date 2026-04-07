Zwei im Gleichschritt

Fabienne: Wir sind verbunden, aber bleiben unabhängig. Ich kann gut ohne ihn sein, aber freue mich immer, wenn er nach Hause kommt. Ich mag seinen Humor, auch wenn er mich manchmal im falschen Moment mit einem Witzli nervt. Man weiss nie, was passiert. Aber wenn es für mich mit jemandem ein Leben lang funktioniert, dann mit Mark.