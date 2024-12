Sie reduzieren Stress

Auch unser Stresslevel wird positiv von den grünen Wunderkerlchen beeinflusst: 2015 fand man in einer Studie der Chungham National University in Korea heraus, dass die Interaktion mit Pflanzen (aka sie zu giessen und ihnen gut zuzusprechen, das hilft auch beim am-Leben-erhalten!) beruhigend wirkt. Auch die Washington State University konnte nachweisen, dass Arbeiter in einem Umfeld mit Pflanzen ein deutlich niedrigeres Stresslevel aufweisen, als an einem kahlen Platz. Das gilt natürlich auch für den heimischen Schreibtisch, an dem wir die nervenaufreibende Steuererklärung ausfüllen.