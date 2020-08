Keine neue Design-Bastelei

Pappmöbel gibt es schon seit einiger Zeit. Schon seit 1966. Der deutsche Produktdesigner Peter Raacke hat als erster Kartonmöbel aus Wellkarton hergestellt. Vorteil: Geringe Fertigungskosten – und erschwinglich für die breite Masse. Mittlerweile gibt es Kartonmöbel in allen Preisklassen. Für Vitra stellte der Architekt und Designer Frank Owen Gehry – bekannt für seine dekonstruktivistischen Gebäude wie dem «Tanzenden Haus» in Prag oder der «Fondation Louis Vuitton» in Paris – die Kartonmöbelserie «Easy Edges» her. Mit dem «Wiggle Side Chair» und dem «Wiggle Stool» bewies der kanadische US-Amerikaner, dass sich mit Karton auch schwungvolle und skulpturale Entwürfe umsetzen lassen.