Mit Bettwäsche aus Eukalyptus schöner aufwachen

Insgesamt ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett. In diesen Stunden, sieben bis acht sollten es ja bekanntlich jede Nacht sein, soll sich unser Körper vom Alltag erholen. Denn in der nächtlichen Ruhephase finden wichtige Prozesse in unserem Körper statt, die ihm helfen, sich zu regenerieren. Was uns dabei zusätzlich helfen soll? Eukalyptus! Genauer gesagt Eukalyptusholz. Denn daraus wird neuerdings auch Bettwäsche hergestellt. Die ist nicht nur kuschelweich, sondern auch langlebig, thermoregulierend und hilfreich für unseren Schönheitsschlaf.