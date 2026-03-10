Wie solltet ihr das Wohnzimmer einrichten?

2. Fehler: Ungemütliches Licht

Es gibt Länder, da geht nichts über ein gutes Neonlicht, richtig grell bitte schön. Und ja, wir gebens zu: Anders möchten wir die Küche der Nonna in Sizilien auch gar nicht haben. Aber zu Hause in der kalten Schweiz braucht es warmes Licht. Eines, das uns einmummelt und doch genug Helligkeit bietet.

So klappts: Anstatt auf eine Deckenleuchte, sollte man auf mehrere Steh- und Tischleuchten setzen. Das gibt dem Raum Tiefe und gliedert ihn. Wer trotzdem eine Deckenleuchte möchte, sollte sie nicht mittig und nicht zu hoch aufhängen. Das geht am besten, wenn man das Kabel über einen Haken von der Mitte her in die Zimmerecke hinüberzieht.