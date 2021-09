Im Gästezimmer steht ein Klavier, das die ganze Familie nutzt – vor Corona seien hier fast jedes Wochenende Freunde aus der Schweiz zu Besuch gewesen. «Ich fühle mich in Berlin sehr lebendig, doch natürlich habe ich auch Heimweh», sagt Ramseier. Vor allem die Natur fehle ihr. «Mein Älterer liebt es ebenfalls, im Grünen zu sein, während der Jüngere nicht genug von Trams, U-Bahnen oder Polizeibooten auf der Spree kriegen kann.» Am Wochenende fahredie Familie oft an einen der vielen Seen rund um Berlin. «Auch wenn es nicht dieselbe Idylle ist wie am Hallwilersee, wo ich aufwuchs.»