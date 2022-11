6x 2 Tickets für Bastian Baker Konzert zu gewinnen

Vor 10 Jahren tauchte wie aus dem Nichts ein neuer Name am Schweizer Pop Himmel auf. Der damals 19-jährige Bastian Baker aus Lausanne hätte sich wohl in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, auf was für eine beeindruckende Karriere er 10 Jahre später zurückblicken darf. Die Geschichte, wie aus einem talentierten Eishockeyspieler ein erfolgreicher Musiker geworden ist, erscheint heute noch surreal. Die Feierlichkeiten zum Jubiläum werden von Bastian Baker am 14. Januar 2022 mit der Veröffentlichung seines neuen Albums «Stories Of The XXI» eingeläutet. Ein Höhepunkt seines Jubiläumsjahres ist sicherlich auch sein Auftritt im Rahmen des Zauberparks am Flughafen Zürich.