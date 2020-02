Das Motto lautet: «Gib alles. Bekomm alles.» Zuallererst gilt es natürlich, sich aufzuraffen. Aber das sollte kein Problem sein: Was einen empfängt, ist ein Design, das seinesgleichen sucht. Sich beim Training in andere Welten zu flüchten – was will man mehr? Die Räume sind grosszügig, die Kurse vielfältig. Von Ballet Botcamp, Beauty Booster, Beach Fit, Sixpack Attack über Yoga Vinyasa und Zumba bis hin zu Cycling – hier wird jeder fündig, der lieber in geleiteten Gruppen anstatt allein am Top-Equipment schwitzt. Aber auch das ist natürlich möglich.