2 Tickets fürs Women's Summer Festival inkl. Hotel

Während wir mit frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein in unseren Wohnungen isoliert sind, steigt die Vorfreude auf den Sommer umso mehr. Speziell? Die aufs Women's Summer Festival, dass vom 10. bis 12. Juli in der Tiroler Zugspitz Arena im Herzen der Tiroler Alpen stattfindet. Ob biken, stand-up-paddling, klettern am Wasserfall oder entspannen beim Yoga oder Wandern – hier dreht sich alles um das Erleben der Natur in der Gruppe. Prinzipiell alles, was uns jetzt gerade fehlt.