2 Übernachtungen im The Dolder Grand in Zürich

Es thront erhaben über der Stadt. Die Türme ragen in den Himmel, die Fahnen wehen. Es könnte ein Schloss sein, tatsächlich aber ist es ein imposantes Fünf-Sterne-Luxushotel, das einen einzigartigen Rahmen zum Entspannen und Geniessen bietet – mit atemberaubender Aussicht über See und Berge – hoch über Zürich, nicht weit vom Stadtzentrum und dennoch mitten in der Natur. Das The Dolder Grand besticht mit erlesener Küche, einer einzigartiger Kunstsammlung und einem unvergleichlichen Spa. Wer sich auch mal fühlen möchte wie eine Prinzessin, der lasse sich Folgendes auf der Zunge zergehen: