3 Übernachtungen im Park Hotel Vitznau zu gewinnen

Hundertjährige Mauern umschliessen ein Innenleben, das einladender nicht sein könnte – so präsentiert sich das Park Hotel Vitznau nach umfangreicher Renovation. Direkt am Ufer des Vierwaldstättersees lädt die «Health & Wealth Residence» zum Enstpannen, Wohlfühlen und Geniessen ein. Wir verlosen drei Übernachtungen für euch plus Begleitung in einer der wunderschönen Suiten. Frühstück und tägliches Viergangdinner (ohne Getränke) im Restaurant der Wahl sind inklusive. Ausserdem obendrauf gibts einen Spa-Gutschein im ewrt von Fr. 500.– pro Person.