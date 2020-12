13. Dezember 2020

4×1 Kneipp Verwöhn-Paket von Kneipp

Geborgenheit und Pflege an kalten Wintertagen: Die Tage werden kürzer und sich warm zu Hause einkuscheln ist angesagt. Sich am Abend ein warmes Bad gönnen und danach die Haut mit reichhaltiger Pflege verwöhnen – herrlich. Mit Produkten von Kneipp® lässt es sich gemütlich entspannen – ob mit einer beruhigenden Tuchmaske, einer wohlduftenden Pflegedusche, einem frischen Tee oder einem winterlichen Necessaire für strapazierte Hände und Lippen in der kalten Jahreszeit. Geniesst euren Kneipp-Moment!