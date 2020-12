Huawei Sound X

Gemeinsam mit den Klangexperten von Devialet hat Huawei einen Smart Speaker entwickelt, der zwar handlich wie die Kleinen ist, soundtechnisch aber bei den ganz Grossen mitspielt. Zwei integrierte Subwoofer sorgen für glasklaren HiFi-Sound, «Santa Claus is coming to Town», «Rocking around the Christmas tree» und «Santa Baby» schallen dieses Jahr also mit besonders viel Wumms durch die weihnachtlichen vier Wände. Wir verlosen einen Huawei Sound X im Wert von 269 Franken.