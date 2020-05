Handgefertigte Loafer von Scarosso zu gewinnen

Wer derzeit im Rennen um den It-Schuh ganz vorne mitrasen will, der werfe sich in hochwertige Loafer. Die heissen auch Slipper und haben, wie der Name schon sagt, den Vorteil, dass man da einfach rein- und rausschlüpfen kann. Die sind so leicht und bequem wie ein Hausschuh und dennoch robust genug, um in ihnen ganze Städte zu durchqueren. Dürfte man das noch, hätten wir hier ein paar frische Ideen, wie man den fidelen Schlüpfer wunderbar um ein paar Klamotten herumdrapieren könnte.