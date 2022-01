Jetzt mitmachen und 5 Decathlon-Gutscheine gewinnen!

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Personendaten durch die Ringier Axel Springer Schweiz AG für Telefonmarketing und postalische Werbung verwendet werden können. Die Ringier Axel Springer Schweiz AG ist befugt, die Personendaten zu diesen Zwecken an die Gesellschaften der Ringier Gruppe weiterzugeben. Der Teilnehmer kann Ringier Axel Springer Schweiz AG jederzeit mitteilen, wenn er die Bearbeitung und Weitergabe zu diesen Zwecken nicht möchte: https://www.ringieraxelspringer.ch/de/datenschutzbestimmungen-0. Es erfolgt keine Weitergabe der Personendaten an Dritte, ausgenommen an Personen und Unternehmen, die bei der Durchführung des Wettbewerbs involviert sind, sowie die oben genannten Firmen.