Lavera Beauty-Workshop mit anschliessendem Znacht

Das findet man am besten gemeinsam mit Profis bei der Hautanalyse heraus. Genau diese gibt es für fünf Leserinnen beim exklusiven Pflegeworkshop am 21. September in Zürich. Dabei wird eine perfekt abgestimmte Pflegeroutine zusammengestellt, ganz egal, ob Sie trockene, sensible oder reife Haut haben.

Naturkosmetik ist heute so vielseitig, dass es für jeden Hauttyp die richtige Lösung gibt. Zu dieser Vielseitigkeit gehört natürlich auch das wachsende Angebot an Make-up. Die Teilnehmerinnen des Lavera-Workshops werden auch darüber mehr lernen: