Tickets für die Vorpremiere von «Emma» zu gewinnen

Mit «Emma» kommt am 5. März eine weitere Film-Adaption des letzten Romans von Jane Austen (1775–1817) in unsere Kinos. Seit den 1990er-Jahren feiern Austens Werke auf der Leinwand ein Revival. Publikum und Kritik waren begeistert von «Sense and Sensibility» (1995, mit Emma Thompson und Kate Winslet), «Pride and Prejudice» (2005, mit Keira Knightley und Rosamund Pike) und den sehr freien Austen-Interpretationen «Clueless», «Bridget Jones» und «Bride and Prejudice». Die Autorin, die zu Lebzeiten anonym als «by a lady» publizieren musste – Schriftstellerei, ja generell Arbeit galt damals als nicht lady-like – gilt heute dank ihrer selbstbewussten Frauenfiguren und der unverblümten Gesellschaftskritik als Proto-Feministin. Das Porträt der berühmten Schriftstellerin ziert als einzige Frau – ausser der Queen, of course – eine englische Banknote. Seit 2017 lächelt Jane von der Zehn-Pfund-Note.