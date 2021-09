Die Schweizer Illustrierte lädt Sie am 1. Oktober zu einem exklusiven Event ein. Wir verlosen 20 × 2 Tickets für ein Flying Dinner und die Vorführung des Films «The Card Counter». In dem Thriller zieht der ehemalige US-Soldat William, der einst im Irak diente, als Kartenspieler durch die Casinos und flüchtet vor seiner Vergangenheit. Als er eines Tages auf den jungen Cirk trifft, erwacht sein apathisches Dasein wieder zum Leben: Cirk bittet ihn um Hilfe bei seinem Racheplan an einem hohen Offizier der US-Armee. William sieht in dieser Herausforderung eine Chance auf Erlösung und nimmt Cirk als Schützling unter seine Fittiche. Der Neo-Noir-Thriller von Regisseur und ZFF-Preisträger Paul Schrader (Lifetime Achievement Award) besticht mit atmosphärisch dichten Bildern, einem coolen Soundtrack und einem Oscar Isaac in Hochform.