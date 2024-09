34 Konzerte angekündigt: Apache 207 geht 2025 und 2026 auf Tour

«Komplett neue Show»

Den Tour–Auftakt will er laut Mitteilung am 21. November 2025 in Dortmund feiern. Es folgen 2025 Auftritte in Leipzig, Frankfurt, Oberhausen, Stuttgart und München sowie 2026 Shows in Wien, Köln, Hannover, Zürich, Berlin und Mannheim. Das letzte Konzert soll dann am 14. Februar 2026 in Hamburg sein. Apache 207 tritt in einigen Städten mehrmals hintereinander auf, unter anderem vier Mal in Köln und Berlin, sodass bisher 34 Konzerte auf dem Tour–Plan stehen. Angekündigt ist «eine komplett neue Show mit einigen Überraschungen».